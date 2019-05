Christian DOUTRELIGNE

Christian Doutreligne découvre le Jazz, la pratique instrumentale et sa vocation professionnelle à l’adolescence, grâce à un lointain ami de sa famille, étalagiste et musicien amateur. Souhaitant à tout prix imiter sa nouvelle idole, Sidney Bechet, il veut jouer du saxophone soprano. Son mentor va néanmoins lui conseiller de commencer par la clarinette. Il monte assez rapidement sur la scène des bals de campagne où joue son initiateur, puis découvre le saxophone ténor qui deviendra son instrument de prédilection. Son démarrage professionnel dans la publicité, où il commence dessinateur pour ensuite gravir tous les échelons jusqu’à la direction d’agence, son mariage et la création d’une famille, vont le faire délaisser les instruments pendant plusieurs décennies, mais sa passion pour le Jazz reste intacte et il accumule disques et livres sur le sujet. Ce n’est que récemment que cet autodidacte a retrouvé le chemin de l’interprétation musicale, pris des cours avec un professionnel, puis fréquenté la classe de Jazz du Conservatoire de Saint-Brieuc, réputée dans l’hexagone et au-delà. Il a joué dans plusieurs formations à l’occasion de festivals et prestations publiques.