Cette semaine rencontre avec Joëlle Nonnet qui a créée la marque "La Joueuse d'Etoffe" .

Elle récupère des vêtements et accessoires et elle les transforme afin de leur donner "une seconde vie" en créant de nouveaux modèles.

Cette activité est née d'une passion pour la couture et d'un désir de s'inscrire dans une démarche de protection de l'environnement.

Ansi, dans son atelier, d'anciens rideaux deviennent jupe ou pantalon, une ancienne cravate devient ceinture, un sac à main s'offre une nouvelle allure, un pullover défraîchi se féminise et se modernise....

La Joueuse d'Etoffe est une boutique située à Tours au 67, rue Michel Colombe, elle est ouverte sur rendez-vous au 06 81 80 20 97.

lajoueusedetoffe.blogspot.com