La journée mondiale de la Trisomie 21 - Leatitia de Watrigant

La journée mondiale de la Trisomie 21 c'était le 21 mars, l'occasion d'un coup de projecteur sur cette maladie et d'évoquer l'accompagnement particulier dont ont besoin les enfants trisomiques. On en parle avec Leatitia de Watrigant, maman d'Augustin 4 ans et demi, et porteur de la Trisomie 21.