La journée mondiale du don d'organe avec Agnès Thomas, greffée du coeur.

C'est demain la journée mondiale du don d'organes nous en parlerons avec une messine Agnès Thomas, greffée du cœur en 2007. Un mot de la situation des théâtres avec Stanislas Norday qui joue Clôture de l'amour au théâtre en bois à Thionville. Tout cela après le journal régional présenté par Sébastien Souici. En début d'émission nous parlerons histoire avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger. Henri Jean Baptiste Eugène Vever né à Metz (Lorraine) le 16 octobre 1854 et mort en décembre 1954 à Noyers (Eure) est un joaillier, écrivain et collectionneur d'art français. Mais tout de suite le 796e numéro de La Semaine avec Stéphane Getto directeur de la publication.