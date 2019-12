La Légende des Santons

La Maison FOUQUE est connue dans le monde entier pour ses célèbres santons.Elle a d'ailleurs été labellisée" Entreprise du Patrimoine Vivant". De nombreuses expositions lui sont consacrées en France et à l'étranger. Les créations de la Maison FOUQUE sont présentes dans toutes les crèches de Noël et dans les grandes collections privées et publiques.

Invitée:

- Mireille FOUQUE/ Présidente des Santons FOUQUE. Chevalier des Arts et des Lettres.