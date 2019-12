La ligne vertuose, du mobilier design solidaire

Que faire des chutes des travaux de menuiserie des Grands Ateliers de Beynost ? Les réutiliser ! Ainsi est née l'aventure de la Ligne Vertuose, associant Thierry Rueda, Laurent Pillot et Guillaume Bourdon.

Des jeunes en situation difficile entrent dans l'atelier de Thierry Rueda. Ils y confectionneront, accompagnés par les employés, des meubles design créés par Guillaume Bourdon.

Une démarche solidaire

Cette initiation aux métiers du bois redonne confiance, en soi et en ses capacités. Les meubles fabriqués sur plan portent la signature de leurs artisans en herbe, et souvent, ces derniers rencontrent les clients auxquels les fournitures sont destinées.

Beaucoup des jeunes qui sortent de cette expérience retrouvent une formation ensuite. Guillaume Bourdon et Laurent Pillot se félicitent de cette opération qui permet aux participants de bénéficier d'une rétribution directe et gratifiante pour la poursuite de leur projet personnel et professionnel.

Le site internet : La Ligne Vertuose