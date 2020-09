Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur RCF Touraine dans le mag des associations. Cette semaine, nous restons dans le domaine de la santé pour évoquer le comité d’Indre-et-Loire de la Ligue contre le Cancer. Nous allons en parler avec Marie Presset, la coordinatrice de cette structure accompagnant notamment les malades et leurs proches atteints de cancer dans notre département. On se retrouve tout de suite avec notre invitée !