La liste "un nouveau souffle" présente ses candidats pour une région écologiste et solidaire

Après un an de travail, la liste "Un nouveau souffle", menée par le Loir-et-Chérien Charles Fournier (EELV) a été présentée.

[MARDI 27 AVRIL] "Notre liste est la seule qui porte réellement un engagement citoyen", lance Charles Fournier, avant de laisser la parole aux têtes de liste dans chaque département. Sans détour, le candidat à la présidence de la Région, avec sa liste "Un nouveau souffle", plante le décor.

Les candidats retenus sont le fruit d'un travail de plusieurs mois. D'abord des comités citoyens crées dans les bassins de vie du Centre Val de Loire, mais aussi en parallèle le travail de rapprochement avec des partis politiques.

Neuf forces politiques rassemblées

Le résultat de tout cela, ce sont neuf forces politiques ralliées (EELV, La France Insoumise, Génération.s, Nouvelle Donne, Génération écologie, A nous la démocratie, Allons enfants, le mouvement Ensemble !, et tout récemment les radicaux de gauche). Ce sont également des citoyens non encartés qui s'engagent aujourd'hui.

CHARLES FOURNIER, candidat à la présidence de la Région avec la liste "Un nouveau souffle" :

Une tête de liste non-encartée en Loir-et-Cher

64 candidats de la liste n'ont jamais eu de mandat politique. 37 candidats n'adhèrent à aucun parti politique. C'est le cas de la tête de liste choisie dans le Loir-et-Cher pour mener la campagne d'"Un nouveau souffle". Delphine Benassy, Blésoise depuis 2003, elle s'est vue proposer cette mission. Au début, avec étonnement : "et puis, je me suis rendue compte que c'était représentatif de la vision de Charles Fournier et de sa façon de faire de la politique : s'appuyer sur les citoyens, sur leurs vécus, encourager leur investissement, favoriser le renouvellement des élus pour vivifier la démocratie", confie-t-elle.

DELPHINE Benassy, chef de file dans le Loir-et-Cher de la liste "Un nouveau souffle" :

Un meeting numérique le 6 mai

Dans le détail, des citoyens n'adhérants à aucun parti sont têtes de listes dans trois département (Le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire et l'Eure-et-Loir). Dans le Loiret, c'est une figure de la France Insoumise qui mènera la campagne, une d'Europe Ecologie dans l'Indre et une de Génération.s dans le Cher.

Sur le programme, un meeting en visioconférence sera organisé le 6 mais avec plusieurs personnalités nationales représentants les partis membre de cette alliance. Autre échéance, le 8 mai prochain où Charles Fournier présentera, près de Blois, ses 100 mesures préconisées pour la Région.

CHARLES FOURNIER, CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉGION AVEC LA LISTE "UN NOUVEAU SOUFFLE" :

La liste "Un nouveau souffle" dans le Loir-et-Cher :

N°1 : Delphine Benassy - 44 ans - Blois - cadre associative

N°2 : Charles Fournier - 53 ans - Blois - vice-président sortant de la Région - tête de liste "un nouveau souffle" - EELV

N°3 : Sandrine Tricot - 48 ans - cadre de santé - Vendôme - conseillère régionale sortante - EELV

N°4 : Reda Belkadi - 23 ans - Vineuil - LFI

N°5 : Saffran Espouy - 48 ans - La Ferté-Imbault - Formatrice anglais

N°6 : Côme Duboisset - 34 ans - Blois - enseignant - Génération.s

N°7 : Fanny Groussain - 39 ans - Blois - technicienne de la fonction territoriale - EELV

N°8 : Guillaume Saveuse - 32 ans - Blois - professeur de philosophie - EELV

N°9 : Agnès Pelloquin - 56 ans - Blois - assistante maternelle - LFI

N°10 : Jean-Baptiste Dusson - 37 ans - La Ville-aux-Clercs

N°11 : Catherine Beauvallet - 57 ans - Villebarou - responsable de formation et illustratrice - EELV

N°12 : Dominique Chestier - 55 ans - Blois - conseiller en prévention