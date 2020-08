La LPO Touraine

Bonjour chers auditeurs et ravi de vous retrouver sur l’antenne de RCF Touraine pour débuter ensemble la quatrième saison du mag des associations. En cette rentrée, nous partons dans la nature avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Touraine. Nous allons en parler aujourd’hui avec Marion Bénard, chargée de communication et vie associative, et nous allons notamment voir avec notre invitée les activités proposées par cette structure agissant au quotidien pour la préservation de la biodiversité dans notre département. On se retrouve tout de suite !