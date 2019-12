La lumière de Bethléem arrive à Metz

Cette intiative est portée par les scouts et guides de France et les éclaireurs et éclaireuses unionistes de France. Anne Rizoulières, animatrice Cléophas pour le territoire Lorraine Nord des scouts et guides de France, Léa Di Benedetto, accompagnatrice pédagogique pour les louveteaux-jeannettes, et Priscille, jeannette à Montigny les Metz, nous en parlent.