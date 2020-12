Invité : Henry Toulouse, membre de l'équipe Cléophas des Scouts et Guides de France

La Lumière de la paix de Bethléem est une initiative portée en France par les Scouts et Guides de France et les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes. Elle fait se transmettre dans le monde la lumière allumée le 3° week-end de l’Avent dans la grotte de la Nativité à Bethléem pour porter un message de paix