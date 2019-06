La lutte contre la pollution plastique

Biocoop est moteur sur le redéveloppement du vrac en France. Réduire ses déchets est primordial et notamment ses déchets plastiques. Une pollution selon Les Nations Unies qui représente l'un des plus grands fléaux environnementaux de notre temps. Caroline Marchais et Damien Chivialle gérants des magasins Biocoop sur Alençon nous présentent quelques alternatives aux produits emballés et plastique.