La lutte contre le gaspillage alimentaire avec Baptiste Dubanchet

Près de 1,3 milliard de tonnes, c'est la quantité de nourriture qui est gaspillée chaque année à travers le monde, soit un tiers de la production mondiale.

C'est pour lutter contre ce gaspillage alimentaire que Baptiste Dubanchet, jeune tourangeau de 31 ans vient aujourd’hui nous témoigner sur son incroyable voyage intitulé « la faim dans le monde »

Une initiative inspirante.

Réalisé en 2017, Baptiste a voyagé de Paris à New York en se nourrissant uniquement d'aliments périmés destinés à la poubelle. Le périple a cumulé 12.000 kilomètres d’abord en pédalant sur la terre ferme puis à bord d'un pédalo pour traverser l'Atlantique pendant 3 mois. Onze mois plus tard, en novembre 2017, l'aventurier a rempli sa mission : il a bouclé son voyage tout en restant en parfaite santé.

L’objectif bien précis a été réalisé : sensibiliser au gaspillage alimentaire, un problème autant écologique qu'économique, mais aussi dénoncer le problème des dates de consommation qui figurent sur les produits que nous consommons tous les jours.

Une émission animée par Etienne LE PAPE, accompagné d’Amélie Desforges, de Florian Trianon et de Christelle Colas.

Je passe à l’acte : rdv le 20 septembre 2019 pour le banquet festif et solidaire à 19h00 à l’île Simon.

Tarif : 25 € / Contact : Hello Asso ; 02.47.50.50.02