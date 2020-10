La lutte contre le terrorisme islamiste

Le père Hervé Gosselin évêque d'Angoulême reçoit madame Magali Debatte, préfète de Charente, Gérard Benguigui, président de l’association juive d’Angoulême et de la Charente, et Kader Bouazza président des musulmans de Charente. Face au terrorisme islamiste la laïcité est garante des fondements de la république "Liberté, égalité, fraternité" en affirmant que personne n'est contraint au respect de dogmes ou prescriptions religieuses. Au delà des particularités et fonctions de chacun la fraternité est le mettre mot de cet échange.