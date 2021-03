La mairie de Cannes installe quatre boutons d’appels d’urgence en ville

Cannes installe quatre boutons d’appels d’urgence sur l’espace public devant la gare SNCF, près du Palais des Festivals et des Congrès, sur l’esplanade de la plage Macé sur la Croisette et sur la place Roubaud à La Bocca. Des bornes reliées directement au Centre de Protection Urbain de la police municipale. Ces dispositifs permettent une alerte immédiate et efficace des forces de l’ordre municipales en cas de danger ou d’agression et s’ajoutent aux 355 boutons alarme déjà déployés.

« Ces boutons d’appels d’urgence en temps réel, déployés directement sur l’espace public, sont des systèmes qui permettent de toujours mieux sécuriser les passants et compléter notre stratégie de lutte contre la délinquance et le risque terroriste. » affirme David Lisnard, maire de Cannes.



D’autres sites seront prochainement équipés comme l’Université Bastide Rouge ou le quartier de Ranguin. Le montant de l’installation et du raccordement de chaque bouton alarme s’élève à 7 000 € T.T.C..