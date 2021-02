"La mairie ne veut pas d'un centre-ville sans voitures"

Depuis le mois de novembre, le Cours de la Somme et la rue de Bègles sont passés à sens unique pour les voitures, afin de créer des voies réservées aux bus et aux vélos. Cela répond à l'objectif écologique de la mairie de faire baisser la pollution de l'air en centre-ville. Mais ces changements sont provisoires : la Ville a lancé depuis le début du mois une consultation publique pour laisser aux Bordelais le choix de garder ou non ce sens unique. Didier Jeanjean, adjoint au maire chargé des quartiers apaisés, nous détaille cette initiative démocratique inédite à Bordeaux.