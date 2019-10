La maison café, un concept à part entière entre le tarif et les événements

Partons à la découverte d'un lieu unique au Mans : La Maison Café. Situé entre la place de la République et la place de l'Eperon, ce café fixe les tarifs suivant votre temps sur place. Vous ne trouverez pas de tableau avec le prix des consommations mais plutôt un forfait à l'heure ou à la demi-journée/journée. Il est aussi possible de privatiser les lieux pour des événements. Autres particularités, l'ambiance est très rétro-gaming, avec de nombreuses consoles de votre enfance. Et les événements musicaux sont aussi nombreux. Tout comme les soirées thématiques ou encore les ateliers. Laurent Joly est le gérant de la La Maison Café et Cindy Gautier est responsable événementiel sont aux micros de Pierre Girault.