La maison de l'Europe en Sarthe renforce sa présence et ses actions

A la Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe, Centre d’information Europe Direct, l’année 2021 est synonyme de changements. De nouveaux visages sont venus renforcer une équipe remaniée !

Avec Stéphan Allanic, nous avons un nouveau directeur qui a pris ses fonctions début janvier. Un mois plus tard, nous avons accueilli Gaëlle Fillesoye une nouvelle salariée et Gaëlle Rio va nous accompagner jusqu’à l’été en tant que volontaire en service civique.

Stéphan Allanic connait déjà très bien la Maison de l’Europe, puisqu’il y a été Chargé de communication et des actions jeunesse pendant 5 ans. Depuis son arrivée en 2015, sa passion pour les projets européens est toujours présente !

Aussi sa motivation est toujours intacte ! Avec la nouvelle équipe, il continuera d’aller de l’avant et proposera de nouveaux projets concrets aux Sarthois.



La nouvelle salariée Gaëlle Fillesoye sera en charge de la mobilité sortante. Ses missions principales : faire vivre l’Europe en Sarthe grâce aux projets de mobilité de l’Union européenne, plus précisément avec le projet Mov’Europe qui permet aux jeunes sarthois en bac professionnel de partir en stage à l’étranger. Ayant déjà travaillé dans la mobilité, Gaëlle sait pourquoi les expériences à l’étranger représentent une grande richesse pour les participants.



Gäelle Rio est désormais en service civique à la Maison de l’Europe au Mans. Entre outre, elle va travailler sur les sujets autour de l’environnement dans le cadre du Pacte Vert européen qui est une feuille de route pour une transition juste et écologique avec l’objectif principal de rendre l’UE climatiquement neutre en 2050. Son lien avec l’Union européenne :



Comme vous le voyez, nous avons plein d’actions programmées en 2021. Si vous souhaitez plus d’information Vous nous trouvez aussi sur Internet et les réseaux sociaux : Maison de l’Europe Le Mans - Sarthe, Centre d’information Europe Direct.