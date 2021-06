La maison de la Fontaine rouvre

Située au cœur du quartier de Recouvrance et surplombant la Penfeld, la Maison de la Fontaine est l’un des vestiges du vieux Brest. Aujourd’hui, l’établissement organise tout au long de l’année des expositions et des rencontres avec les artistes.

Elle a rouvert il y à peu, on en parle avec Sabine Teurtrie, cheffe de projets Arts plastiques à la ville.

Plus d'infos : https://www.brest.fr/culture/les-equipements-culturels/la-maison-de-la-fontaine-2128.html