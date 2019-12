La maison de prière Sainte Ursule

La maison de prière Saint Usrule à Saint Cyr sur Loire a été fondée en 1978.



Comme une maison, elle s'appuie sur des fondations qui s'enracinent depuis 400 ans à la suite du Christ. Chaque pierre prend ainsi sa place pour former cet espace d'humanisation où la spiritualité ignatienne à la manière d'Anne de Xainctonge se met au service de chaque chemin d'humanité.



Elle est pour chacun(e) :



un lieu ouvert, de vie et d'enracinement,

un lieu où l'on peut se poser et déposer, se reposer et repartir,

un lieu où les portes à ouvrir ont déjà été poussées par un Autre.

La Maison de Prière s'offre à chacun(e) comme un lieu de célébration de la Vie dans sa vie quotidienne. Elle devient ainsi davantage un lieu où Dieu invite à prendre le temps que lui même offre. Dieu prend du temps, me l'offre, et m'aide à l'accueillir.



Le centre spirituel de la Maison de Prière est confié à une communauté de soeurs de Sainte Ursule qui porte communautairement les personnes qui y entrent et participent "à faire maison".



