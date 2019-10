Comment les jeunes féministes continuent-elle le combat aujourd'hui ? C'est l'objet d'une conférence organisée par la Maison des Femmes des Côtes-d'Armor, jeudi prochian. L'occasion de s'intéresser de plus près à ce collectif d'associations qui oeuvre pour la protection et les droits des femmes.

Lena Plumer-Chabot est allée à la rencontre de Bernadette Vanden Driessche et d'Eliane Vaucher, bénévoles, pour décourvir les missions de cet organisme.