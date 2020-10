La maison des parents de l'hôpital clocheville a 25 ans

Connaissez-vous la maison des parents, à l'hôpital Clocheville de Tours ? Cet espace accueille les parents d'enfants malades. On vous y emmène dans ce journal.



Le collège St-Joseph à Vendôme mise sur le sport. L'établissement prépare la création d'une section sportive scolaire pour ses élèves. Une démarche de progression alors que le collège a déjà plusieurs classe à horaires aménagés.



Retour de la pluie demain sur la Touraine et le Loir et Cher. Les températures seront un peu au dessus des 15 degrés.