La Maison Douce, mise sur le bien-être (Partie 3)

La Maison Douce est une association qui accueillera des personnes en transition de vie dans un cadre bienveillant et chaleureux. Le site est actuellement en cours de construction et devrait ouvrir ses portes fin septembre.

On en parle avec Luc Smith à l'initiative de cette association. Dans cette dernière partie d'entretien on fait le tour du chantier, toujours en cours.

Plus d'infos sur : https://www.la-maison-douce-bretagne.bzh/