La Maitrise de la Cathédrale de Tours en Concert - Alain Chachay & Chloé Cadeau

Il ont entre 9 et 15 ans, ils font partie de la maîtrise de la Cathédrale de Tours: Les petits chanteurs du Val de France chanteront la fraternité ce vendredi à Saint Gatien. Un concert organisé en partenariat avec RCF Touraine Saint Martin.

On en parle ce soir, nous recevons le président et la cheffe de coeur de la maîtrise.