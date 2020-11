La marche de "Nous Toutes 18" aura lieu ce weekend- à Bourges

Ce weekend aurait du avoir lieu partout en France les marches contre les violences sexistes et sexuelles du collectif "Nous Toutes". Avec le contexte sanitaire, la marche est annulé dans l'Indre mais maintenu dans le Cher. On ouvre un large dossier, sur ce sujet dans cette édition.



Réseaux sociaux, sites vitrines ou marchands. En cette période de confinment, il est important pour les commerçants d'être présent en ligne. On jette un oeil à une initiative chez nos voisins du Loiret. Pour les aider à franchir le pas, la CCI et le département lancent l'opération “SOS numérique”. Objectif: les accompagner pour être plus visible sur le web.



On finira cette édition par un mot de culture. L'ouvrage d'un auteur castelroussin a été selectionné au festival de BD d'Angoulême. En raison du contexte sanitaire, le festival devrait avoir lieu au début de l'été.