La marche à pied quotidienne, bon pour nous, bon pour la planète

Alors aujourd’hui, je vais vous parler de la marche, qui est le moyen de déplacement le moins polluant - il ne pollue pas - mais dont la pratique a baissé du fait de notre dépendance à l’automobile.

Aujourd’hui, en moyenne, 65 % d’entre nous nous déplaçons en voiture, 10 % en transport en commun, 2 % à vélo et 23 % à pied. Peut mieux faire côté mobilité active ! En effet, la marche à pied comporte de nombreux atouts : la marche nous fait du bien, physiquement et moralement, elle nous rend ouvert aux événements extérieurs, nous rend sociable, permet de maitriser notre poids, améliore l’humeur, réduit le stress / augmente la durée de vie… et j’en passe ! On est plus libre et plus actif, en bref en meilleure santé.

L’organisation mondiale de la santé préconise 10000 pas par jour. Ce défi de faire marcher plus, c’est aussi le défi des villes, un défi urbanistique et politique.



Il y a deux façons de favoriser la marche :

- soit en hiérarchisant le réseau, on donnera une fonction à chaque rue et on l’aménagera selon la fonction qui lui est assignée,

- soit en abaissant la vitesse des véhicules sous les 20 km/heure pour que tous les modes de déplacement cohabitent en sécurité et harmonieusement…

- soit en mixant les deux !

Pour augmenter le potentiel marchable, il faut en tous les cas que le trottoir soit agréable à marcher : un revêtement agréable, un bonne largeur,

Pour les passages piétons, ils seront d’autant plus rassurants et efficaces qu’ils seront au même niveau que le trottoir, c’est à dire surélevés pour les voitures,

le piéton aura d’autant plus envie de se déplacer à pied que l’itinéraire qu’il prendra sera varié et beau : vous empruntez un trottoir large puis votre itinéraire vous fait traverser un parc, le cheminement piéton est ponctué de massifs végétaux varié.

C’est la variété des cheminements piétons qui font l’attractivité de la marche. Sonia Lavarinho, une chercheuse suisse, a travaillé sur les plan piéton de grandes villes comme Montréal. Là a été crée des ruelles vertes où le sol a été désalphalté et végétaliser. Il faut repenser les rues dans une logique vivante, dit-elle, avec des ambiances différentes, des usages différents.

Bilbao est devenue une des villes les plus marchables d'Europe : 70 % des déplacements s’y font à pied pour 20 % en transport en commun et 10 % en voiture. Un exploit, réalisé par un travail sur les trajets interquartiers qui incite les habitants à se déplacer en 20 à 30 mn. Bilbao est à l’échelle d’Angers, on peut fort bien le concevoir pour la ville d’Angers, mais aussi pour les petites villes. Sans attendre de plan urgence piéton, essayons de privilégier la marche à pied au quotidien. La fin des vacances de Toussaint s’approche, prenons des résolutions pour marcher plus à la rentrée : par exemple, plutôt que d’emmener nos enfants en voiture à l’école, choisissons le vélo ou la marche, ou arrêtons la voiture à 200 m de l’école et finissons à pied. Une politique résolue commence souvent par l’éducation des enfants.