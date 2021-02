La Médiathèque Jean-Jaurès reprogramme des Ateliers numériques

Les premiers ateliers auront lieu les mercredis 10 et 24 février de 12h30 à 13h30. Ils sont destinés à toutes les personnes qui souhaiteraient en apprendre plus sur le Smartphone et ses multiples usages. Gratuits, ces ateliers numériques sont réservés aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération. Inscription au 03 86 68 48 50 ou mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr