La médiation scientifique aujourd'hui prend de nombreuses forme, événements, festivals, projections, conférences, mais aussi, podcasts, vidéos et émissions de radio... Tour d'Horizon avec Malithév.

Diane, elle s’est rendu à l'événement Pint Of Science, on entendra son reportage qui sera suivi d’une interview de Baptiste Falque, médiateur scientifique à l’OSUG (observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble) et co-président de l’association AurorAlpes, une association de vulgarisation des sciences de l’univers.