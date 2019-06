La Mémoire de Neptune

C'est le jour J, en anglais le D day, une des plus grandes batailles meurtrières pour libérer l'Europe du joug de la dictature nazie. Overlord était lancée et avec elle, Neptune qui était le nom donné à l'opération amphibie. Le 6 juin 2019, pour les commémorations du 75e anniversaire, RCF Sud Belgique y était. Pendant une semaine, notre agitatrice de neurones a vécu dans un camp de reconstitution à la Mémoire du Régiment canadien La Chaudière sur la plage de Juno Beach avec l'association Devoir de Mémoire, les compagnons du souvenir et la Légion royale canadienne. Pour que la Mémoire vive.