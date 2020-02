La messe des skieurs aux Rousses

Organisée par le doyenné de Morez, elle se tient le 8 février 2020 à 18h en l’église des Rousses.

En plus de la célébration spirituelle et de la bénédiction des skis et autres objets de glisse, plusieurs animations conviviales sont prévues.

Notamment une exposition de photos, prises par Yann Arthus-Bertrand.