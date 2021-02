La messe du Jour du Seigneur à Metz Bellecroix dimanche 14 février 2021

La plus ancienne émission de télé avec le journal télévisé, septuagénaire, sera à Metz dimanche pour La messe du Jour du Seigneur à l'église Saint-François d'Assise de Metz-Bellecroix.

Nous en parlons dans le 18/19 avec le réalisateur Damien Pirolli et Catherine Pic, chargée de liturgie télé.

Nous retrouverons également Daniele Behr la chronique Trans Europe consacrée ce soir au bonheur des enfants aux Pays-Bas et nous parlerons histoire avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger, ce soir le 12 février 1049, début du pontificat de Léon IX.