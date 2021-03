La méthanisation, si vertueuse ?

La région Grand Est est le premier producteur de biogaz en France. Conséquences : les méthaniseurs poussent comme des champignons sur le territoire. Est-ce une bonne nouvelle, à l’heure où cette production d’énergie verte semble offrir des perspectives environnementales intéressantes ? Du côté des associations de défense de l’environnement, on invite à la prudence. France nature environnement Grand Est et la Confédération Paysanne viennent de participer à une consultation sur le sujet le 5 février dernier. Témoignage de Rémy Toussaint, agriculteur biologique à Reillon, en Meurthe et Moselle et représentant de la confédération paysanne Grand Est. Il a lui-même expérimenté cette aventure de la méthanisation, avant de se rétracter.