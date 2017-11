La Métropole dévoile son projet social

Petite enfance, aides aux personnes âgées, handicapées, santé publique, développement social, autant de compétences dévolues depuis le 1er janvier 2015 à la Métropole de Lyon. Lundi 6 novembre 2017, l'exécutif métropolitain a présenté son projet des solidarités 2017-2022. A l'intérieur, le Grand Lyon prévoit 80 actions à réaliser ou déjà en cours de réalisation.

Un an et demi de concertation

Le PMS, le projet métropolitain des solidarités, a été élaboré grâce à une concertation avec les acteurs du secteur, comme les Petits frères des pauvres, le Centre Régional d'Etudes, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité, ou encore l'association Adélaïde Perrin.

Muriel Laurent, vice-présidente en charge de l'action sociale à la métropole de Lyon explique les enjeux de l'action sociale.



Un observatoire des solidarités

Le PMS s'articule autour de 4 axes de travail stratégiques : le développement de la prévention, l'accès pour les usagers concernés à un parcours continu et adapté, le renforcement de la cohérence des politiques de solidarité et l'inclusion sociale et urbaine. Pour ce faire, la Métropole consacre 750 millions d'euros à l'action sociale en 2017, soit un quart de son budget annuel. 30% des effectifs du Grand Lyon sont également dédiés à cette mission. Chaque année, la métropole mène plus de 140 000 entretiens sociaux, 15 000 visites à domicile et 17 500 bilans de santé pour enfants.

Un observatoire métropolitain des solidarités va aussi voir le jour. Afin de dresser un premier bilan des 80 actions prévues par le PMS, des Assises spéciales sont programmées au second semestre 2018.