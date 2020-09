La Minute Emploi - 17 septembre 2020

Offre 1

Entreprise – SOCIETE NOUVELLE SARTOR

Lieu – Montval sur Loir

Poste – Grutier

Travailler sur une grue commande au sol -Réaliser des manœuvres courantes -Distribuer les charges aux emplacements prévus - Déterminer les trajectoires en respectant les zones de survol - Déterminer le tracé de la voie de déplacement des charges - Réaliser le suivi de la maintenance de la Grue 1er Niveau

Type – CDD de 3 mois 36H

–

Offre 2

Entreprise – BOULANGERIE MONNERET

Lieu – BEAUPREAU EN MAUGES

Poste - Boulanger / Boulangère

Au sein de cette boulangerie-pâtisserie, vous êtes en charge de la panification et de la cuisson. Dans l'idéal, vous maîtrisez également la production de viennoiseries et produits traiteur. Vous encadrez 2 apprentis.

Vous justifiez d'une formation en boulangerie et d'une expérience pour gérer en autonomie votre activité.

Type – CDI 35H

---

Retrouvez ces offres et postulez en ligne sur le site pole-emploi.fr. D’autres offres à découvrir demain !