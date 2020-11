La mission des médias chrétiens

Le Radio don RCF, une semaine de mobilisation exceptionnelle - Du 16 au 22 novembre 2020, vivez avec nous une semaine de mobilisation exceptionnelle. Vous aimez RCF, vous êtes attaché aux programmes de RCF ? Dites-le nous et soutenez votre radio chrétienne !

Un défi éditorial très fort

Les confinements dû à la crise du coronavirus changent les modes de vies et bouleversent les habitudes quotidiennes. Ces changements représentent alors un défi fort pour les lignes éditoriales comme l’explique Etienne Pépin, rédacteur en chef actualité (RCF) : "c’est un défi éditorial majeur car on a besoin dans notre traitement de l’information de donner les clés à nos auditeurs pour penser cette crise au mieux". Les idées pour décrypter cette crise et ses impacts se renouvèlent et demandent créativité et endurance aux journalistes qui les traitent. C’est aussi le sentiment de Guillaume Goubert (La Croix) : "les journalistes sont les observateurs de premiers plans de la crise et ont un rôle fondamental". Les différentes programmations sont également modifiées pour répondre à des critères de divertissement et d’espoir, notamment sur RCF comme le souligne Etienne Pépin "nous sommes des chercheurs de sens et de solution tout en mettant en valeur ce qui est beau".



Des enjeux économiques importants

La situation actuelle est aussi préoccupante économiquement pour le secteur médiatique, tout en représentant un challenge technique. Selon Antoine-Marie Izoard (Famille Chrétienne), "l’économie est très fragile durant cette période et même si nos médias tiennent le coup, le travail journalistique sérieux et sur le long terme est un travail qui coûte cher" : coûts pour un reportage (3000€ en France pour deux ou trois jours de reportage), achats de matériels supplémentaires, mise en place de studios à domicile chez certains journalistes. Maintenir une équipe qui produit du travail professionnel et qualitatif coûte de l’argent et soutenir ces médias en tant que lecteurs et auditeurs est nécessaire.



Des valeurs liées au christianisme

"Cette crise implique des difficultés à se projeter et à penser l’avenir entre nos différentes projections professionnelles, personnelles et spirituelles" explique Guillaume Goubert qui voit en la spiritualité un partage d’espoir et de joie, nécessaire à la gestion d’une crise. Les différents médias chrétiens en France sont multiples et professionnels et représentent ainsi des lieux d’échange et de dialogue, faisant vivre cette pluralité au sein de l’Eglise. En tant que média chrétien, RCF s’inscrit dans cette dynamique tout en restant libre dans sa ligne éditoriale, "une ligne chrétienne sans complexe mais sans triomphalisme non plus" comme le souligne Etienne Pépin qui rajoute "les médias chrétiens en France sont frères de presse mais différents, la fraternité étant une valeur commune à la chrétienté mais aussi à notre pays".