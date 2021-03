La mission locale : une chance pour les jeunes et les entreprises

Le chômage des jeunes est plus que jamais une préoccupation, fluctuant autour des 20 % en fonction de la situation sanitaire. Il s’élève aujourd’hui à 18,4 % pour les 18-25 ans. C’est pour cela que le travail de la mission locale du pays messin est plus déterminant que jamais. Cet organisme aide les jeunes à se réinsérer dans le monde du travail en les conseillant et en les accompagnant dans leurs démarches. Lionel Gocel est un entrepreneur qui recrute par le biais de la mission locale, il est l'invité de la rédaction.