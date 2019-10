“Ce mois missionnaire extraordinaire se veut comme une secousse pour nous inciter à être missionnaires, non des notaires de la foi”, nous dit le pape François.



Le pape François veut faire de ce mois d’octobre 2019 un mois extraordinaire de la mission. Ce qui suppose qu’il y a déjà une attitude ordinaire à être missionnaires chez les chrétiens. Cela relève de notre responsabilité de baptisé.



Mais qu’est que signifie au juste être missionnaire aujourd’hui ? Faut-il s’apprêter à partir au loin sur les autres continents pour porter l’Evangile ? Ou sommes-nous avant tout appelé à témoigner au quotidien de notre foi dans notre vie de tous les jours sans cacher nos convictions et sans tomber pour autant dans le prosélytisme ?





Invités :



Père Tabard, curé spiritain de la paroisse BX Frédéric Ozanam à Rennes Maurepas.



Jacqueline Cocheril, ancienne coopérante en Afrique de l’Ouest et engagée au service de la Mission Universelle.