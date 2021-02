La montagne : tourisme, biodiversité et controverses

Pour cette émission, on commence par une chronique présentée par Julie sur l’écotourisme montagnard. Suite à la labellisation de deux nouvelles communes comme “station verte”, Allevard et Gresse-en-Vercors, nous découvrirons l’intérêt de la valorisation des espaces montagnards. Ensuite, Olivier et son invité Quentin Daveau parleront des enjeux du tourisme scientifique qui se développe ces dernières années. Enfin, Virginie nous expliquera comment restaurer la biodiversité dans les massifs montagnards.

Lien vers le site station verte : https://www.stationverte.com

Lien vers le site Alpes écotourisme : http://www.alpes-ecotourisme.eu

Lien vers le carnet de recherche de MAESTRO : https://maestro.hypotheses.org/

La page sur Sem’lesAlpes sur le site du CBNA : http://www.cbn-alpin.fr/index.php?option=com_content&Itemid=237&id=180&lang=fr&layout=edit&view=article

La campagne “Installations obsolètes” de Mountain Wilderness : https://www.mountainwilderness.fr/decouvrir/nos-campagnes/installations-obsoletes-nettoyons-nos-paysages-montagnards/

Une émission présentée par Maïa SALLIER.