La musicothérapie ou quand la musique fait du bien !

L'INTERVIEW / Les vertus thérapeutiques de la musique

Elle fait du bien, elle fait danser et elle fait chanter, la musique est à l'honneur en ce vendredi 21 juin, jour de la Fête de la Musique. A défaut d'en faire une passion, la musique est de plus en plus utilisée dans un cadre thérapeutique, et c'est ce qu'on appelle la musicothérapie. Dès l'antiquité, chanter permettait de se défouler, de décharger ses émotions. Mais techniquement et scientifiquement, en quoi la musique peut-elle faire du bien sur le plan psychique, psychologique et physique ?

Edith Lecourt, psychologue clinicienne, psychanalyste, musicienne, musicothérapeute et auteure du livre "La musicothérapie" publié chez Eyrolles, est l'invitée de Melchior Gormand.

