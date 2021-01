La naissance d'un ours polaire à Mulhouse

Aujourd'hui l'invité de la rédaction est Brice Lefaux, directeur du zoo de Mulhouse. En fin d'année lui et ses équipes ont vu la naissance d'un ours polaire, un événement extrêmement rare en Europe.



Ces animaux sont encore très peu connus, et le travail des zoos permet de mieux les comprendre. Les chercheurs s’inquiètent des conséquences de la fonte des glaces sur cette espèce, qui à l’état sauvage, ne vit qu’au pôle Nord.