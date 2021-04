La nécessaire concertation entre agriculteurs et riverains - David Marmonnier

Invité : David Marmonier, président d'Allassac ONGF (Oeuvrons pour la Nature et les Générations Futures)

L'association “Allassac ONGF” a posé la concertation comme base de ses projets entre riverains et agriculteurs épandant leurs produits phytosanitaires. La concertation prend du temps, nécessite d’être fréquemment renouvelée, mais elle permet d’apaiser les tensions qui naissent inévitablement de la proximité des habitations avec les terres agricoles. L'association a rédigé des chartes d’engagements acceptées par les paysans et crée l’application “Phyto alert” que les agriculteurs utilisent de plus en plus

Journal régional (Par Erica Walter)



Chroniques :

Regard éditorial : Déforestation : les européens sont-ils coupables ? (Par Gwenaël Lamarque)

Juridique : Facebook et le droit à la vie privée du salarié (Par Alexandra Cournil) (Rediffusion)

Cinéma : “The dig” de Simon Stone (Par Marie-Françoise André)