La NEF: une banque éthique et solidaire

Spéculations financières, transactions frauduleuses, rentabilité à tout prix... et si une autre économie était possible ?

Unique en France, la Nef est une banque éthique qui offre des solutions d'épargne et de crédit dédiées à l'environnement et à l'économie solidaire. Un seul objectif : donner les moyens à tout épargnant d'être un acteur de la transition énergétique. Nous vous proposons d'écouter Lionel Deparis, sociétaire actif de la Nef, qui nous explique comment l'argent peut être au service de l'Homme.