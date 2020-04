La neuvaine de prière pour les vocations du Diocèse du Mans

À l'occasion de Pâques, le diocèse du Mans offrait l'occasion de célébrer cette fête ensemble malgré la distance. À l'occasion du Dimanche du Bon Pasteur, vous pourrez de nouveau prier ensemble.

Le dimanche du bon pasteur, le 3 mai prochain, est traditionnellement consacré à la prière pour les vocations. Le Diocèse du Mans propose alors une neuvaine de prières.

« La prière doit occuper une place très importante dans la pastorale vocationnelle. Le Seigneur le dit clairement : « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Mt 9,38). La prière constitue le premier service indispensable que nous puissions offrir à la cause des vocations. » (Pape François, Rome 3 décembre 2017)

Neuvaine de prière pour les vocations

Débuter par le signe de croix

R. Louange à toi, ô Christ, Berger de ton Église,

Joyeuse et vraie lumière, Tu nous donnes la vie !

Envoie sur nous ton Esprit,

Fais briller sur nous ta Face !

Ô Jésus ressuscité,

Que nos chants te rendent grâce !

"Notre Père"

10 "Je vous salue Marie"

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit …



Prière pour les vocations de Mgr Yves Le Saux

Seigneur Jésus, tu as été saisi de compassion devant les foules sans berger.

Tu nous invites à prier le Maître de la moisson afin qu’il envoie des ouvriers pour la moisson.

Seigneur, donne-nous les prêtres dont nous avons besoin dans notre diocèse.

Seigneur, donne-nous les religieux, religieuses et consacrés dont nous avons besoin dans notre diocèse.

Seigneur, donne-nous des missionnaires et des évangélisateurs dans nos familles pour le service de notre diocèse.

Nous te le demandons par l’intercession des saints et saintes, laïcs, prêtres et consacrés qui nous ont précédés.

Saint-Julien, premier évêque du Mans, prie pour nous.



Conclure par le signe de croix.



Des vidéos pour enrichir sa prière

Cliquez directement sur les liens pour retrouver les vidéos réalisées par le Diocèse du Mans

Les prêtres et leurs missions par le Pape François

Le style de vie des prêtres par le Pape François

Paroles de prêtres

Témoignage de Soeur Carine



Vocabox, une box pour parler des vocations

Prochainement disponible dans chacun des ensembles paroissiaux au diocèse du Mans, cette box promeut une "véritable culture vocationnelle".

Ses contenus sont destinés à toute la famille, enfants comme parents. Vous pourrez découvrir la vie des Saints, du sens que les jeunes veulent donner à leur vie et des vocations sacerdotales et religieuses.