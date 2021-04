La Normandie, région de plus en plus plébiscitée par les jeunes agriculteurs

La Normandie attire ! Et pas n'importe qui puisqu'il s'agit des "néo-ruraux". Traduction : celles et ceux désireux de quitter la ville pour une nouvelle vie à la campagne. Beaucoup de jeunes décident même de se lancer dans une exploitation agricole. Pourquoi ? Comment la région les accompagne-t-elle ? Qu'apportent ces femmes et hommes qui rempliront demain nos assiettes ? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons rencontré Émilie Legros, en charge du Pôle accueil et installation (PAI) de la chambre d'agriculture du Calvados.