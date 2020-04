La Nouvelle-Aquitaine soutient ses entreprises - Bernard Uthurry

Invité : Bernard Uthurry, vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge du Développement économique et de l’Economie numérique



En complément des aides de l’état, la région soutient ses entreprises, prioritairement les TPE, Très petites Entreprises. Une plateforme internet régionale doit voir le jour avant le 1° avril. En attendant, les questions sont à adresser au 05 57 57 55 88.

Renseignements sur entreprises.nouvelle-aquitaine.fr





Journal régional (Par Denis Charbonnier)





Chroniques :

Regard éditorial : Conflits dans le monde et pandémie (Par Dominique Breillat)



Livres : "De pierre et d'os" de Bérengère Cournut aux éditions Le Tripode (Par Floride d'Harcourt)



Environnement : COVID-19 et alimentation (Par Martine Laplante)



Voyage : Népal, le tour des Annapurnas, une randonnée aérienne (Par Jean-Luc Pozzo)





Chanson :

The Weeknd / Blinding lights