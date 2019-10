La nouvelle ligne Bergerac-Libourne officiellement inaugurée

C’était le plus gros chantier de l’année pour SNCF Réseau en Nouvelle-Aquitaine. La ligne TER entre Bergerac et Libourne a été officiellement inaugurée ce vendredi, après 9 mois de travaux.

La ligne SNCF Bergerac-Libourne est de nouveau en service et ce après neuf mois de travaux. Sixième ligne TER de la région, cet axe structurant qui dessert notamment Libourne et Bergerac, transporte plus de 3.000 usagers par jour. Il aura fallu en tout quelque 84 millions d’euros d’investissement pour une remise en état.

La réouverture de cette ligne rénovée est une satisfaction aussi pour Alain Rousset, le président de région. Il appelle cependant à ce que l'état désigne une collectivité chargée des travaux sur les voies SNCF.

Le temps de parcours sera réduit pour les usagers de cette ligne : 25 minutes seront gagnées sur le trajet Bordeaux-Sarlat, six minutes sur le trajet Bordeaux-Bergerac.