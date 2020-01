La NUIT des Idées 2020 à AVIGNON

La NUIT des Idées 2020 le 30 Janvier à AVIGNON sur le thème" Etre Vivant!"

Depuis 2017 la Nuit des Idées est une manifestation coordonnée par l'Institut Français et qui invite les stuctures culturelles et universitaires françaises et étrangères à organiser un évènement autour d'une thématique. Cette manifestation a lieu cette année à Avignon, le 30 Janvier.

Invités:

- Léa MASSE/ Maison Jean VILAR

- Djurdja MIHIC/ Association Tube à Idées

- Claire THIRIET/ Ecole Supérieure d'Art Avignon

- Raphaëlle BENART/ Master Cultuire et Communication de l'Université Avignon.