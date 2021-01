La Nuit des Témoins : une veillée en hommage aux chrétiens persécutés

Véronique Alzieu et Melchior Gormand reçoivent Benoit de Blanpré, directeur de l'AED, l'Aide à l'Eglise en Détresse et le père Charbel Eid, prêtre maronite libanais, coordinateur des opérations au Moyen-Orient pour l'AED pour introduire la Nuit des Témoins 2021 qui aura lieu ce soir en direct à 20h sur RCF et KTO.



La 12ème Nuit des Témoins 2021

Ils s’appellent Michael, Siméon, Inès, Antonio ou José ; originaires de Colombie, du Burkina Faso, du Mexique ou encore du Nigeria. Ces prêtres ou religieuses ont tous été tués pour leur foi au Christ au cours de l’année 2019 et 2020.

À tous ces prêtres et religieuses tués dans l’année et pour les 200 millions de chrétiens qui ne peuvent pas vivre leur foi librement, l’Aide à l’Église en Détresse veut rendre un hommage particulier lors d’une veillée : la Nuit des Témoins.

La veillée présidée par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, aura lieu aujourd'hui à 20h à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, à huis-clos et en direct sur RCF.

Les invités de la 12ème Nuit des Témoins sont Sœur Cécile Kanziomo, sœur de l’Immaculé Conception de Ouagadougou (Burkina-Faso), et le père Charbel Eid Rizkallah, maronite, en mission auprès des chrétiens persécutés au Moyen-Orient, notamment en Irak et en Syrie.

« Les chrétiens d’aujourd’hui crient leur souffrance dans le silence du monde. Ils ont besoin de notre soutien et de nos prières. Nous avons besoin de leur témoignage et de leur Espérance. Ecoutons-les et rendons-leur hommage. »

Benoit de Blanpré, directeur de l'Aide à l'Église en Détresse