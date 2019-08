La passe à poissons de Crouin à Cognac

C’est un ouvrage exceptionnel que nous découvrirons dans ce magazine Ondes nature : La passe à poisson qui a été installée sur la Charente installée à Crouin près de Cognac.

Un ouvrage imposé par le code de l’environnement pour permettre la libre circulation des poissons sur le fleuve pour se reproduire.



Denis Charbonnier a rencontré sur site Marie Henriette Beaugendre présidente de la commission environnement et préservation des ressources au département, Audrey Postic-Puivif de l’EPTB l’établissement public territorial de bassin et Jean François Gracia chef du service eau et hydrologie de Charente.