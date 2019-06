La passion d'entreprendre en quatre langues

Cinq jeunes étudiants séjournent à la Giraudière à Brossac dans le cadre d'un programme européen Erasmus (séjours étudiants à l'étranger en Europe) avec pour mission de produire un guide pour développer la détection, dès l'école, des jeunes ayant l'esprit d'entreprise et le développement de la formation à l'entrepreunariat au sein du système scolaire. Ce guide se présentera sous la forme d'un livret papier, mais aussi d'une vidéo et d'un jeu de société.

En l'absence d'Hugo, allemand, parti voir la branche française de sa famille à La Rochelle, quatre jeunes témoignent. Il s'agit de Vladimir qui vient de Russie, de Laura, qui vient d'Espagne, d'Angjela qui arrive de Grèce et de Patricia qui vient du Portugal. Tous de formation "business".

Interview en quatre langues différentes à l'image de la diversité de l'Europe.